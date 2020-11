Dit jaar moet je er vroeg bij zijn, wil je dat je cadeautjes voor Sinterklaas en Kerst op tijd binnen zijn. Wij helpen graag ’n handje. Je kunt nu kans maken op dit fijne grote doe-boekje Kleine Vos. Spelen in het bos. Perfect als Sinterklaascadeau of voor onder de boom.

Klein Vos. Spelen in het bos is een interactief samenleesboek voor peuters vanaf 30 maanden. Een groot kartonboek met wel 24 pagina’s aan nieuwe woorden, plaatjes, spelletjes en opdrachten. Het is dus een echt doe-boek, waarin de taalontwikkeling van het kind centraal staat.

Kleine Vos

Het verhaal gaat over Kleine Vos die avonturen beleeft in het bos. Zo zoekt hij een plekje om te slapen, helpt hij Konijn om een cadeautje te bedenken voor de verjaardag van Klein Zwijn. En bedenkt hij hoe hij Eekhoorn kan redden van zijn boomstam midden in een diepe plas. Bij elk van de drie bosverhalen in dit boek hoort een grote zoekplaat en een grappige puzzel die je samen met je kleintje kunt oplossen.

Kleine Vos. Spelen in het bos is het eerste boekje in een nieuwe serie. Volgend jaar verschijnt Kleine Geit. Spelen op de boerderij.

Win!

Wij mogen 3 boekjes weggeven. Vul onderstaand winformulier in en geef in het Opmerkingen-veld aan wie jij blij gaat maken met dit boekje. Je kunt meedoen tot en met 11 november.