Win kaartjes voor 'Sprookjessprokkelaar de musical' in de Efteling!

Vanaf deze week is Sprookjessprokkelaar de musical te zien in De Efteling. En jij maakt kans op vrijkaarten voor deze musical, die is gebaseerd op het gelijknamige boek van prinses Laurentien en schrijver Paul van Loon!

In deze vijftiende theaterproductie van De Efteling spelen iedere dag 10 grootouders samen met hun kleinkind(eren) mee: dat maakt het een echte familiemusical.

Het verhaal

De 12-jarige Sterre woont samen met haar opa aan de rand van het bos. Als Sterres enige boek stuk gaat, vertelt haar opa over de verborgen sprookjesbibliotheek in het verlaten kasteel. Achter de juiste deur, wachten eindeloos veel verhalen die gelezen en verteld moeten worden. Gaat Sterre de juiste deur naar de sprookjesbibliotheek vinden? Wat zit er achter al die andere deuren? En wie is toch die Sprookjessprokkelaar?

Sprookjessprokkelaar

De musical is vanaf 20 september 2017 tot 4 maart 2018 te zien in het Efteling Theater. De voorstellingen zijn te zien in de weekenden en tijdens vakanties. Een voorstelling duurt 80 minuten en is zonder pauze. Tickets bestellen? Dat kan via www.efteling.com/nl/theater/sprookjessprokkelaar .

WIN

Libelle mag 4 x 2 kaartjes weggeven voor de nieuwe spannende musical over de magie van verbeelding. Wil jij kaartjes winnen? Vul dan onderstaand formulier volledig in.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

