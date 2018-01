Wat is er leuker dan je vriend of vriendin verrassen met een romantische stedentrip? Goed nieuws: met de Valentijnscampagne van TUI kun je een city trip voor twee winnen!

De winactie van de reisorganisatie is deze week van start gegaan en staat helemaal in het teken van… liefde! Wat je moet doen om kans te maken? Stuur via tuilovenotes.nl een liefdesbriefje in. Uit alle ingezonden briefjes worden de drie liefste gekozen, die alle drie een TUI-stedentrip winnen. Het állerliefste briefje wordt op een ludieke manier bezorgd. Ook zal hiervan een filmpje gemaakt worden voor op TUI’s socialkanalen.

Hoe leuk is dit? Je verrast iemand met lieve woorden en maakt nog kans op een city trip ook. De actie duurt tot 12 februari. Op 13 februari wordt degene met het liefste briefje verrast.