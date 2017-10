Win: een Burkley-tas en -portemonnee

Je kunt nooit te veel tassen of portemonnees hebben. Deze mooie leren tas en portemonnee van Burkley kun je nu winnen! De tas is voorzien van een groot vak met kleinere compartimenten. Genoeg ruimte voor al je spullen dus. De portemonnee is gevoerd en kan ook als clutch gebruikt worden. Hij is praktisch ingedeeld met veel vakjes voor pasjes en natuurijk geld.

Kans maken

Wil je kans maken op deze prachtige tas en portemonnee? Vul dan onderstaand formulier in en wie weet ben jij de gelukkige winnaar. Meedoen kan tot en met 26 oktober 2017.

Not feeling lucky? Bestel de tas en portemonnee dan hier. Je kunt de set aanschaffen voor €89,95 in plaats van €189,95 voor abonnees en €109,95 als je geen abonnee bent. Dit is inclusief verzendkosten.

