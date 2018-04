Win! Travelin'-laarzen ter waarde van €179,95 (kleur en maat naar keus)

Het voorjaar is begonnen, en dat betekent dat je je winterkleding weer kunt vervangen voor een nieuwe lentegarderobe. En dat komt goed uit, want we mogen 1 paar van deze te gekke Travelin’-laarzen ter waarde van €179,95 weggeven.

Wie donderdag onze live-uitzending Libelle Deelt Uit heeft gezien, zag dat we naast alle andere mooie prijzen, één hoofdprijs weggaven: 1 paar Travelin’ Marseille ankle boots. Daarvoor hoef je alleen maar onderstaand winformulier in te vullen.

Deze mooie schoenen zijn ideaal voor in je vrije tijd, tijdens city trips of gewoon voor op kantoor. Deze enkellaarzen hebben een soepele pasvorm en een leren binnenzijde. De zool heeft daarnaast een stevige grip, ook onder natte omstandigheden, dus ideaal met het Nederlandse weer. Ze zijn verkrijgbaar in maat 36 t/m 42 en in de kleuren cognac, blauw, taupe en zwart. Wil je kans maken op deze te gekke schoenen? Vul dan onderstaand winformulier in. Meedoen kan tot 9 april 23.59 uur.

Heb je niet gewonnen? Niet getreurd: je kunt deze laarzen ter waarde van €179,95 nu in de Libelle Shop kopen voor maar €74,95. Dat is dus meer dan 50% korting.