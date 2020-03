Winactie: we geven 5x het boek 'Brief voor de koning' weg

Voor de boekenliefhebbers onder ons hebben we weer een leuke winactie klaarstaan. We mogen 5 speciale Netflix-edities van De brief voor de koning van Tonke Dragt weggeven.

Netflix heeft een nieuwe original uitgebracht: The letter for the king. De serie is geïnspireerd op de klassieke jeugdroman De brief voor de koning van Tonke Dragt uit 1962. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat is verfilmd door Netflix. Het boek is in 2004 bekroond met de Griffel der Griffels voor het mooiste boek aller tijden. Om dit te vieren wordt er een speciale Netflix-editie uitgebracht van het Nederlandse boek bij de serie.

