Draait jouw laptop nog op Windows 7? Vanaf nu is dat niet meer veilig

Heb jij een laptop die nog op Windows 7 draait? Dan is het vanaf nu oppassen geblazen: fabrikant Microsoft staakt namelijk per direct de beveiliging van Windows 7, wat betekent dat hackers vrij spel krijgen. Vooral internetbankieren zou érg onveilig zijn op een pc die op Windows 7 draait.

Microsoft waarschuwt al sinds 2015 voor het gebruik van Windows 7 en is al een tijdje gestopt met de reguliere updates. Wel bracht het tot nu toe nog cruciale beveiligingsupdates uit, maar daar stoppen ze dus vanaf dinsdag ook mee.

Niet langer veilig

Het staken van de beveiliging van Windows 7 is niet zonder gevolgen. Veiligheidslekken worden niet meer gedicht, virusbeschermers worden niet meer geüpdatet en ook software wordt niet langer beschermd. Ook de ondersteuning van de bijbehorende webbrowser Internet Explorer wordt gestaakt. Gebruikers krijgen sinds maart vorig jaar bij het opstarten regelmatig waarschuwingen op het scherm te zien.

Bij gemeenten niet direct gevaarlijk

In Nederland draait momenteel nog 15 procent van de computers op Windows 7. Ook bij zeker 100 gemeenten zijn nog computers in gebruik met het verouderde besturingssysteem. Toch is hier voorlopig nog geen reden voor paniek, zo vertelt Remco Groet van de informatieveiligheidsdienst van VNG. “Gemeenten hebben grote ict-afdelingen, en als een deel van die computers nog met Windows 7 werkt, is dat niet direct een groot probleem. Op hoe gemeenten gevoelige informatie zoals persoonsgegevens verwerken, wordt streng toegezien.”

Oppassen met internetbankieren

Het gevaar zit hem volgens Groet vooral bij pc’s bij mensen thuis. “Internetbankieren op een pc met Windows 7 is echt onveilig.” Mocht je dus thuis nog een laptop hebben die draait op Windows 7, dan is het aan te raden om zo snel mogelijk over te stappen een nieuwer besturingssysteem. Hoe je weet of je Windows 7 hebt? Selecteer Start, type Computer in in het zoekvak, klik met de rechtermuisknop op Computer en selecteer Eigenschappen.

Bron: AD. Beeld: iStock