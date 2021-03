Zware windstoten en veel regen: het lijkt de komende week wel herfst

Door alle regen en windstoten tot 110 kilometer per uur lijkt het de komende week wel herfst. Dan is binnenblijven niet zo moeilijk meer.

De week begint rustig, maar vanaf woensdag neemt de wind geleidelijk in kracht toe. De lente staat voor de deur, maar komende week lijkt het wel herfst.

Advertentie

Veel regen

De zuidwestenwind zorgt in de kustgebieden voor vrij krachtige windstoten. De bewolking overheerst en in de middag volgt vanuit het noordwesten een heleboel regen. Lokaal kan deze week opgeteld 40 millimeter regen vallen. Dat is evenveel als normaal gesproken in een halve maand. De temperatuur stijgt naar zo’n 8 à 10 graden Celsius.

Bijna herfst

In de nacht naar donderdag wordt het onstuimig. De wind neemt in kracht toe en langs de kust komt een stormachtige wind te staan met kans op zeer zware windstoten tot 110 kilometer per uur. De temperatuur is wat hoger en stijgt naar 10 graden in het noorden en naar 12, lokaal 13 in het zuiden.

Wisselvallig

Gelukkig neemt de wind in de loop van de donderdag wel weer wat af, maar het blijft de rest van de week en in het weekend herfstachtig. Vanaf vrijdag neemt de wind weer in kracht af, maar de wisselvalligheid houdt wel aan. Er zijn veel wolkenvelden met dagelijks kans op enkele buien. Af en toe kan het zonnetje doorbreken, maar de temperaturen blijven rond de 8 à 11 graden.

Voortaan loop je een stuk vrolijker met je paraplu door die plensbui:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weeronline, Buienradar. Beeld: Getty Images