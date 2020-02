Het houdt niet op: maandag alweer hevige windstoten verwacht

Het lijkt maar niet op te houden. Terwijl we net bekomen zijn van storm Ciara en Dennis en de windstoten en regenbuien wat bedaard zijn, klinkt er maandag alweer een volgende waarschuwing. Want wederom worden er hevige windstoten verwacht.

Het is dus weer oppassen geblazen wanneer je naar buiten gaat.

Advertentie

Windstoten

Weerplaza meldt dat we maandag nog niet hoeven rekenen op een zonnige dag zónder regenval. Want de start van de week is wederom onstuimig. Wat we kunnen verwachten? Zware windstoten die vanaf het begin van de middag over het land razen, gepaard met flinke neerslag.

Krachtig

Vanmiddag komen de windstoten aanzetten vanuit zuidwestelijke richting. Met name de westelijke kustprovincies zullen er erg veel last van hebben, waarschuwt Weerplaza. De windstoten zijn zoals eerder ook weer erg krachtig, want ze kunnen een snelheid hebben van wel 77 tot 90 kilometer per uur.

Temperatuur

In de loop van de dag nemen de windstoten naar verwachting weer af. Dus als je na een werkdag weer naar buiten stapt, hoef je als het goed is niet te vrezen om van je fiets geblazen te worden. Koud is het gelukkig niet: want de temperatuur ligt rond de 7 tot 12 graden.

Genoeg van de regen en de wind? De komende dagen staat er nog steeds veel van hetzelfde op het programma. Alle details: https://t.co/z2OCwFqCCN pic.twitter.com/JJFfGmDWdL — Weerplaza.nl (@Weerplaza) February 23, 2020

Goedemorgen! Vandaag bewolking en van tijd tot tijd regen. Vooral vanmiddag aan zee opnieuw veel wind: https://t.co/l2C7ZjTUuF pic.twitter.com/oyPypBIt8r — Weerplaza.nl (@Weerplaza) February 24, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock