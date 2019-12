7x déze winkels zijn uit het straatbeeld verdwenen de afgelopen 10 jaar

Dat er winkels uit het straatbeeld verdwijnen, is meestal hartstikke zonde, maar niet zo gek. Volgens het CBS zijn er momenteel 11 procent minder winkelvestigingen dan 10 jaar geleden. Het gaat dan vooral om winkels met dvd’s en cd’s, fotocamera’s en baby- en kinderkleding.

Wij blikken even terug. Ken jij ze allemaal nog?

1. V&D

Deze is helaas nog vrij recent. Eind 2015 is V&D failliet verklaard. Dat zorgde ervoor dat 10.000 mensen hun baan verloren. Het warenhuis heeft inmiddels wel een online webshop.

2. Free record shop

Deze winkel specialiseerde zich in muziek, films, spellen en boeken. In 2014 ging de winkel failliet. Later nam Boekenvoordeel het over.

3. Bart Smit

Deze speelgoedwinkel kennen we allemaal nog wel, maar ook deze keten is helaas verdwenen.

4. Super de Boer

De supermarkt werd het allemaal te veel. Inmiddels zijn de panden bijna allemaal omgebouwd tot andere supermarkten, zoals Coop en DekaMarkt.

5. Schoenenreus

Voor betaalbare schoenen gingen we tot 2013 naar de Schoenenreus. Vervolgens kwam het bedrijf met een doorstart, maar in 2015 was het definitief afgelopen.

6. Mexx

Deze kledingwinkel zullen we in het straatbeeld ook niet meer zien verschijnen. Wil je er toch nog graag kleding scoren? Ze zijn online verder gegaan als webshop.

7. Videoland

Nu kennen we ze als de ‘Nederlandse Netflix’. Online biedt Videoland films en series aan die je kunt bekijken als je een abonnement hebt. Daar gingen we vroeger nog naar de Videoland-winkels voor, waar je kon struinen totdat je de perfecte film had gevonden. Nu is dat toch echt verleden tijd.

