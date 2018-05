Dit was de winnaar van het Eurovisie Songfestival in jouw geboortejaar

Al sinds 1956 wordt het Eurovisie Songfestival uitgezonden. Meer dan zestig jaar aan foute liedjes, over-the-top outfits en rare dansjes. Maar wie won er eigenlijk in jouw geboortejaar? Céline Dion? ABBA? Corry Brokken..?

Met winnende liedtitels als ‘A-ba-ni-bi’, ‘La, la, la’, ‘Ding-a-dong’ en ‘Boom bang-a-bang’ lijkt hét recept voor de winst op het Eurovisie Songfestival vrij eenvoudig: gewoon een idiote naam voor je liedje bedenken en alle douze points vallen je ten deel.

Daar hadden we beter over na moeten denken dit jaar.

Enfin, daar gaan we. Diggi-loo diggi-ley!

Alle winnaars van het Eurovisie Songfestival op een rij – een ben jij

1956 Zwitserland – Lys Assia – Refrain

Het allereerste Eurovisie Songfestival was een soort Sound of Music maar dan nóg langer dan de film en zonder verhaallijn. Wel met cliffhangers en politieke spelletjes, dus extra bewijs dat het ESF in de jaren ’50 een live-variant was op de Alpenfilm met brave kinders.



1957 Nederland – Corry Brokken – Net als toen

In het tweede jaar dat het werd georganiseerd sleepten wij zelf – nou ja, Corry deed het voor ons – de winst in de wacht. Hoppa. Misschien doen we dat dit jaar wel net als toen (sorry).



1958 Frankrijk – André Claveau – Dors mon amour

1959 Nederland – Teddy Scholten – Een beetje

“Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje, en dat ik kon kijken in je interieurtje.” Het is maar goed dat zo weinig Europeanen Nederlands spreken, anders waren we in 1959 echt niet het land geweest dat de slingers mocht ophangen.



1960 Frankrijk – Jacqueline Boyer – Tom Pillibi

1961 Luxemburg – Jean-Claude Pascal – Nous les amoureux

1962 Frankrijk – Isabelle Aubret – Un premier amour

1963 Denemarken – Grethe & Jørgen Ingmann – Dansevise

1964 Italië – Gigliola Cinquetti – Non ho l’età

1965 Luxemburg – France Gall – Poupée de cire, poupée de son

Een feministisch hoogstandje was het niet, dit liedje van France: “Ik ben een wassen popje, een popje van hem.” Maar lief was het wel.



1966 Oostenrijk – Udo Jürgens – Merci Chérie

1967 Engeland – Sandie Shaw – Puppet on a string

1968 Spanje – Massiel – La, la, la

1969 Spanje – Salomé – Vivo cantando

1969 Frankrijk – Frida Boccara – Un jour, un enfant

1969 Nederland – Lenny Kuhr – De troubadour

Een classic inmiddels in de Nederlandse liederencanon, van onze eigenste Janis Joplin.



1969 Engeland – Lulu – Boom bang-a-bang

1970 Ierland – Dana – All kinds of everything

1971 Monaco – Séverine – Un banc, un arbre, une rue

1972 Luxemburg – Vicky Leandros – Après toi

1973 Luxemburg – Anne-Marie David – Tu te reconnaitras

1974 Zweden – ABBA – Waterloo

Krijg dat liedje nog maar eens uit je hoofd vandaag.



1975 Nederland – Teach-In – Ding a dong

De laatste keer dat Nederland won was in 1975. We weten in ieder geval van wie ze die kostuums hadden afgekeken (zie 1974).



1976 Engeland – Brotherhood of Man – Save Your Kisses for Me

1977 Frankrijk – Marie Myriam – L’oiseau et l’enfant

1978 Israël – Izhar Cohen – A-ba-ni-bi

1979 Israël – Milk & Honey – Hallelujah

1980 Ierland – Johnny Logan – What’s another year

Wist je dat Ierland recordhouder is als het om de Eurovisie-winst gaat? Misschien doelde Johnny daarop toen hij zijn ‘What’s another year’ zong.



1981 Engeland – Bucks Fizz – Making your mind up

Ben je in ’81 geboren? Lucky you. Misschien kun je op je volgende verjaardag dit iconische moment van de winnaars naspelen. Hele liedje is trouwens hartstikke leuk.



1982 Duitsland – Nicole – Ein bißchen Frieden

1983 Luxemburg – Corinne Hermès – Si la vie est cadeau

1984 Zweden – Herreys – Diggi-loo diggi-ley

1985 Noorwegen – Bobbysocks – La det swinge

Een beetje alsof je twee gezelligste tantes een paar bessen-jus teveel hebben gedronken op je bruiloft en besluiten dat het tijd is om de microfoon te grijpen.



1986 België – Sandra Kim – J’aime la vie

1987 Ierland – Johnny Logan – Hold me now

1988 Zwitserland – Céline Dion – Ne partez pas sans moi

Titanic? Welnee, Céline is bekend geworden met het songfestival.



1989 Joegoslavië – Riva – Rock Me

1990 Italië – Toto Cutugno – Insieme: 1992

1991 Zweden – Carola Häggkvist – Fångad av en stormvind

1992 Ierland – Linda Martin – Why me?

Als we heel eerlijk zijn, Linda, vragen wij ons dat ook af.



1993 Ierland – Niamh Kavanagh – In your eyes

1994 Ierland – Paul Harrington & Charlie McGettigan – Rock ’n roll kids

Niet alleen wonnen ze het meest, Ierland heeft het in de nineties ook drie jaar op rij klaargespeeld. Dat is pas rock ’n roll, kids. Dit lied trouwens helemaal niet, blijkbaar was 1994 een toevalstreffertje.



1995 Noorwegen – Secret Garden – Nocturne

1996 Ierland – Eimear Quinn – The voice

1997 Engeland – Katrina & the Waves – Love shine a light

1998 Israël – Dana International – Diva

Lang voor Conchita Wurst als vrouw met baard de winst binnensleepte, was de transseksuele diva Dana er al.



1999 Zweden – Charlotte Nilsson – Take me to your heaven

2000 Denemarken – Olsen Brothers – Fly on the wings of love

2001 Estland – Tanel Padar, Dave Benton en 2XL – Everybody

2002 Letland – Marie N – I wanna

Oh 2002, toen het nog genoeg was om als vrouw een mannenpak aan te trekken en rond te huppelen alsof je niet de Letse Marie N bent, maar Sinéad O’Connor, the latin version.



2003 Turkije – Sertab Erener – Every way that I can

2004 Oekraïne – Ruslana – Wild Dances

2005 Griekenland – Helena Paparizou – My Number One

2006 Finland – Lordi – Hard Rock Halleluja

Het enige hard rock liedje dat ooit gewonnen heeft op het Eurovisie Songfestival.

Ja, dít heeft écht gewonnen:



2007 Servië – Marija Šerifović – Molitva

2008 Rusland – Dima Bilan – Believe

2009 Noorwegen – Alexander Rybak – Fairytale

2010 Duitsland – Lena – Satellite

Waarin Lena zong dat ze een nieuwe onderbroek had gekocht en haar haar had gedaan.



2011 Azerbeidzjan – Ell & Nikki – Running scared

2012 Zweden – Loreen – Euphoria

2013 Denemarken – Emmelie de Forest – Only teardrops

2014 Oostenrijk – Conchita Wurst – Rise like a Phoenix

Het jaar dat voor altijd de boeken ingaat als het het jaar waarin dít gebeurde:



2015 Zweden – Måns Zelmerlöw – Heroes

2016 Oekraïne – Jamala – 1944

2017 Portugal – Salvador Sobral – Amar pelos dois

2018 Nederland – Waylon – Outlaw In ‘Em

Die laatste is een grapje natuurlijk, want wie dit jaar gaat winnen weten we nog helemaal niet. (Als we de voorspellingen moeten geloven Nederland in ieder geval niet). Donderdag is de halve finale, waarin ons kikkerlandje (lees:Waylon) zich kan plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival.

Big five

In de tweede halve finale nemen achttien landen het tegen elkaar op, waarvan de tien acts met de meeste punten doorgaan. De zogenoemde ‘big five’, Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland en Duitsland, en gastland Portugal zijn automatisch geplaatst voor de finale zaterdag in Lissabon. Buurland België zal daar niet bij zijn, die vielen dinsdag af.



