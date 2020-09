Winnen: 10x het boek ‘Dag & Nacht’ van Helga van Leur

Op school kreeg Helga van Leur (50) jarenlang te horen dat ze het niveau niet aankon, en dat brilletje maakte haar ook niet populairder. Toch kwam het meisje dat altijd naar de wolken liep te kijken precies waar ze zijn moest: in het oog van de orkaan. “Ik weet nu dat ik best zinnige dingen kan inbrengen.”

Dat krijg je ervan als je gaat orkaanjagen in Amerika: een hele week had meteoroloog Helga van Leur nodig om bij te komen van dat avontuur, twee jaar geleden. Ze vertelt erover terwijl we in Utrecht in de tuin van een restaurant zitten, lekker in de schaduw. Het is 24