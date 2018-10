Win: 5x het nieuwe boek: 'Negen volmaakte vreemden' van Liane Moriarty

Marleen Koolmees is chef Bookazine en beheerder van de Facebook-groep Libelle Leest.

WINNEN OP WOENSDAG, altijd leuk. En notabene deze keer een boek van een van mijn favoriete schrijvers (ja ik heb er nogal wat, maar wat maakt dat uit?): Liane Moriarty.

Gisteren is haar nieuwe boek verschenen, Negen volmaakte vreemden, en ik heb het vooruitleesexemplaar al uit. En het was weer mjammie! Smullen, want hoe Moriarty haar karakters en hun vele tekortkomingen neerzet, is zo grappig en stekelig tegelijkertijd, ik vind het altijd precies goed. Enfin, we mogen er 5 (VIJF) weggeven dus vul het winformulier in en maak kans op de nieuwste van de auteur van Grote kleine leugens en het Geheim van mijn man. Reageren kan tot 17 oktober 18.00.

Korte inhoud: Negen gasten verzamelen zich in een exclusief wellnessresort. Sommigen zijn hier om af te vallen, anderen proberen hun leven een gezonde draai te geven, en een enkeling is er nog niet aan toe om de precieze reden van het bezoek onder ogen te zien. Ondanks alle luxe, meditatie en mindfulness is iedereen zich ervan bewust dat ze ook flink aan het werk moeten. Maar niemand kan zich voorstellen hoe zwaar de komende tien dagen zullen worden.

Frances Welty, een voormalig succesvol romanschrijfster, arriveert bij Tranquillum House met een pijnlijke rug en een gebroken hart. Ze is direct gefascineerd door haar medegasten. De meesten van hen zien er totaal niet uit alsof ze een detoxkuur nodig hebben. Maar degene die haar nog het meest betovert is de eigenaresse van het resort. Kan deze vrouw werkelijk alle antwoorden hebben waarvan Frances niet eens wist dat ze die zocht? Moet Frances haar twijfels overboord gooien en zich volledig overgeven aan het bijzondere programma dat Tranquillum House aanbiedt – of moet ze maken dat ze wegkomt?

En het duurt niet lang voordat iedere gast in Tranquillum House zich dit begint af te vragen…

Ben je ook zo benieuwd geworden naar het boek? Vul dan het winformulier hieronder in om mee te doen: