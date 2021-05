De Britse zanger en model Nick Kamen, bekend van zijn hit I Promised Myself, is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een vriend van de familie bevestigd aan de BBC.

Nick Kamen werd in 1985 bekend door zijn rol in de reclame voor de Levi’s 501. In de reclame voor deze spijkerbroek stond hij in een wasserette in zijn boxershorts te wachten tot zijn spijkerbroek gewassen was. Een regelrechte hit, want door deze reclame steeg de verkoop van de spijkerbroek enorm.

Advertentie