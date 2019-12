Winnen! 90x de beste boeken voor in de winter

Libelle geeft 90 boeken weg! Van thrillers tot romans en van voorleesboeken tot kookboeken: met een flinke stapel leesvoer ben je helemaal winterproof. Doe mee en maak kans op een van deze prachttitels.

Voor de kids

5x Winter!

Van 4 tot 8 jaar

Niets heerlijker dan om in je pyjamaatje te worden voorgelezen uit dit boek vol winterse avonturen en dito illustraties. Geschreven en getekend door grote kinderboekfavorieten als Jet Boeke, Dick Bruna, Ted van Lieshout, Harmen Winter en Fiep Westendorp.

Winter!, diverse auteurs € 22,99 (Leopold)

5x Elke dag broerdag

Van 9 tot 12 jaar

Voor de broers Noa, Robbe, Kees, Dook en kleuter Tibbe is het elke dag broerdag. Het kan ze niets schelen dat ze niet allemaal dezelfde ouders hebben, ze zijn onafscheidelijk. Tot er op een dag een envelop van een advocaat op de deurmat ligt. Samen lopen ze weg, het bos in, in de hoop dat ze zo bij elkaar kunnen blijven.

Elke dag broerdag, Tineke Honingh € 13,99 (Van Holkema & Warendorf)

5x Ik & seks

Voor (grote) pubers

Vind je het lastig om met je tiener over de mooie kant van seks te praten? Geef hem of haar dan dit boek. Het gaat nu eens niet over ongewenste zwangerschappen, soa’s en Me Too-situaties, maar over hoe je seks zo fijn mogelijk voor de ander én jezelf kunt maken. Met komische illustraties om de boel een beetje luchtig te houden.

Ik & seks, Belle Barbé € 18,99 (Harper Collins)

Feelgood

5x De mooiste tijd van ons leven

Marilyn en David zijn gelukkig getrouwd, het liefdesleven van hun 4 volwassen dochters is allesbehalve simpel. De oudste is weduwe, heeft allerlei scharrels en drinkt te veel, de 2e heeft een groot geheim, de 3e is zwanger van haar depressieve vriend en de 4e weet niet wat ze met haar leven aan moet. Een geheim tussen 2 zussen gooit het leven van alle gezinsleden volledig om.

De mooiste tijd van ons leven, Claire Lombardo € 24,99 (Signatuur)

5x De verloren vader

1921. In een Engels dorpje worden 8 bomen geplant als monument voor 8 soldaten die nooit terugkwamen uit de oorlog. Op een dag staat er zomaar een 9de bij. Voor wie is deze boom? Als de bomen in 2001 gekapt dreigen te worden raakt journaliste Rachel gegrepen door het mysterie. Ze had nooit kunnen bedenken dat het verhaal haar persoonlijk zou raken.

De verloren vader, Diney Costeloe € 19,99 (De Fontein)

5x De P.S. I Love You Club

Het vervolg op de romantische bestseller P.S I love you. Holly, die van haar overleden man prachtige brieven kreeg, wordt 7 jaar na zijn dood benaderd door de P.S. I Love You Club. De terminale leden willen dat Holly hen helpt met het schrijven van hun eigen afscheidsbrieven.

De P.S I love you club, Cecelia Ahern € 19,99 (Luitingh Sijthoff)

Huiveringwekkend

5x Cold case: verdwenen

16 jaar geleden verdween de 19-jarige Annika in Zuid-Zweden. Nu wordt Malmö geteisterd door een moordenaar die vrouwen in hun eigen huis aanvalt, en zijn er alarmerende overeenkomsten met een Deense moordenaar en verkrachter, die nooit werd opgepakt. Rechercheur Tess Hjalmarsson en haar licht ontvlambare assistente Marie Erling gaan op zoek naar het verband tussen beide zaken.

Cold case: verdwenen, Tina Fornstedt € 20,99 (Harper Collins)

5x Ik zie je, Michael Berg

Bestsellerauteur Carol Brodie heeft al 5 jaar geen boek geschreven. Om inspiratie op te doen huurt ze een vakantiewoning in Zuid-Frankrijk. Van schrijven komt niets, ze raakt er wél geïntrigeerd door haar overbuurvrouw, die van naaktzwemmen houdt. Op een avond ziet Carol dat de buurvrouw ruzie heeft met een man en dat ze hem neerslaat. Is hij dood? Carol zoekt uit wat er is gebeurd.

Ik zie je, Michael Berg € 21,99 (The House of Books)

5x Toen ik dood was

Verlaten worden door je partner kan iedereen overkomen. Vaak gaat dat gepaard met heftige emoties als verbijstering, groot verdriet, angst en woede. Maar of dat een reden is om iemand te laten verdwijnen of, erger nog, te vermoorden? Soms is het antwoord: ja.

Toen ik dood was, Loes den Hollander € 19,95 (Crime Compagnie)

Waargebeurd

5x Begeerd en verguisd

Met haar rol in Emmanuelle (1974) werd ze van de een op de andere dag wereldberoemd. Kristel had relaties met onder andere Hugo Claus en kampte met drank- en drugsverslavingen, waardoor ze niet voor haar zoon kon zorgen. Ze verdiende miljoenen, raakte alles weer kwijt, maar gaf nooit op.

Begeerd en verguisd, het leven van Sylvia Kristel, Suzanne Rethans € 24,99 (Atlas Contact)

5x Bakhita, Véronique Olmi

Toen ze 7 was werd ze ontvoerd door Arabische slavenhandelaren. Zij gaven haar de naam Bakhita, ‘de gelukkige’. Jarenlang moet ze ondenkbare wreedheden ondergaan. Later belandt ze in Italië, waar haar pad naar de vrijheid begint, een pad dat een spirituele wending neemt waar ze nu nog steeds om wordt vereerd.

Bakhita, Véronique Olmi, € 22,99 (De Geus)

5x Ik, Elton John

Lees hoe een verlegen Engels jongetje transformeert tot popster die tijdens zijn tournees het Amerikaanse publiek verbijstert in zijn felgele tuinbroek en een handstand. Smeuïge biografie over Eltons waanzinnige succes, zijn twijfels, verslavingen en relaties, en ook hoe hij na jaren clean werd en de grote liefde vond.

Ik, Elton John, € 24,99 (Lebowski)

Van eigen bodem

5x We doen wat we kunnen

2 bevriende gezinnen die allebei een dochter hebben, delen een vakantiehuisje aan zee. Na een tragisch ongeluk belanden de meisjes in het ziekenhuis. De ene ligt in coma, de ander mankeert op het eerste gezicht niets. Dan worden de 4 ouders onder extreme tijdsdruk voor een onmogelijke keuze gesteld. Wat hebben ze er voor over om hun kind niet te verliezen?

We doen wat we kunnen, Lykele Muus € 20 (Nijgh en Van Ditmar)

5x Vallen is als vliegen

Als aanklager en verteller beschrijft Manon Uphoff in deze roman het verhaal hoe haar vader haar en haar (stief)zusjes vroeger misbruikte. Hij is de Minotaurus die heerst over het donker en de kinderen kapot en vol verwarde emoties achterlaat.

Vallen is als vliegen, Manon Uphoff € 18,99 (Querido)

5x Toen kwam moeder met het mes en De halfbroer

Voor de liefhebbers van onderkoelde humor is Nicoline Mizee een heldin. Toen kwam moeder met een mes en De halfbroer is een bundeling van 2 boeken die gaan over de relatie van de schrijfster met haar Haarlemse familie en hun familiegeheim.

Toen kwam moeder met het mes en De halfbroer, Nicolien Mizee € 15 (Nijgh & Van Ditmar)

Keukeninspiratie

5x Eva’s keukenkast

Hoe kook je met minder vlees en vis? Met zo veel mogelijk producten van eigen bodem? En wat moet je met die halve bloemkool, of met dat stuk courgette, ofwel: hoe raak je van je restjes af? Dit kookboek geeft, met meer dan 150 recepten, antwoord op deze vragen.

Eva’s keukenkast, Eva Posthuma de Boer € 29,99 (Singel Uitgeverijen)

5x Maison Mari

Mari Maris verbouwt in Frankrijk haar eigen groenten en weet daar de verrukkelijkste gerechten mee te maken. In dit boek deelt ze recepten voor als je een groep eters hebt: van geheelonthouders, vegetariërs, carnivoren, culi’s tot ‘normale’ eters. En passant legt ze ook uit hoe je een evenwichtig menu samenstelt.

Maison Mari, Mari Maris € 39,99 (Carrera)

5x Nigella bakt

Als je het druk hebt, bak dan eens een taart of een schaal koekjes. Wedden dat alle stress van je afvalt? Tenminste, dat beweert bakkoningin Nigella Lawson. Heerlijke recepten vind je in haar bakbijbel waarin ze de geheimen onthult van hartige en zoete taarten, muffins en macarons, chocoladetaart en cheesecake, brood en ander lekkers.

Nigella bakt, Nigella Lawson € 20 (Atlas Contact)

Tekst: Maartje Fleur, Marleen Koolmees. Beeld: iStock