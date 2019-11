2 x winnen: 4 tickets voor Groots met een zachte G met Guus Meeuwis

In juni 2020 staat Guus Meeuwis voor het 15de jaar op rij in het Philips Stadion in Eindhoven met zijn ‘Groots met een zachte G’-concerten. Libelle mag 2 keer 4 tickets weggeven voor jou en je vriendinnen of familie.

Hoe de zanger de jubileumeditie in 2020 zal vieren met zijn publiek wil hij nog niet verklappen, maar hij verzekert dat het een spectaculair feest gaat worden.

Advertentie

Wil jij de jubileumeditie van Groots met een zachte G op 12 of 13 juni 2020 niet missen? Vul dan snel hieronder het winfomulier in.

Beeld: Bart Heemskerk