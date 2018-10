Winactie: Maak nu kans op 3 x 2 kaarten voor de musical: The Lion King!

Hoera! De musical The Lion King speelt alweer 2 jaar in het Circustheater in Scheveningen. Natuurlijk moet dat gevierd worden. En daarom mag Libelle TV nu 3 x 2 kaartjes weggeven voor The Lion King.

Lees snel verder om te zien hoe je kans maakt.

Belevenis

Een voorstelling van The Lion King is niet zomaar een avondje musical. De combinatie van zang, dans, kostuums, effecten en decor maakt dat het publiek verbaasd, verwonderd en ontroerd is na het zien van een voorstelling. Al twee jaar lang ontvangt de musical veel lof. Dat is niet onopgemerkt gebleven want de musical werd al zeker 1,3 miljoen keer bezocht. Maar helaas zal de musical voor het laatst te zien zijn op 19 juli 2019. Gelukkig maak je nu nog kans de voorstelling te bewonderen met je moeder, dochter, beste vriendin of zus!

Hoe maak je kans?

Libelle TV mag nu kaartjes weggeven voor de voorstelling van: zaterdag 27 oktober om 19:30u, zondag 28 oktober om 16:00u óf: zaterdag 3 november om 15:00u.

Wat je moet doen:

Als je de prijs wint neem je voor én na de musical een korte vlog van ongeveer 1 à 1,5 minuut op. Wij maken van de twee korte video’s één vlog. In de video’s deel je met Libelle lezeressen hoe jullie The Lion King hebben ervaren. De video zal te zien zijn op de website van Libelle TV.

Ben je enthousiast geworden, beschikbaar op één van deze data, én zou je met je moeder, dochter, beste vriendin of zus aanwezig willen zijn op één van deze avonden? Vul dan vóór 25 oktober 09:00u het winformulier hieronder in. En vertel ons in het vakje ‘opmerkingen’ met wie jij naar The Lion King zou willen gaan!



