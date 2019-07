Winnen: kaarten voor het leukste uitje met je (klein)dochter

Zaterdag 21 en zondag 22 september zal weer het Tina Festival plaatsvinden op Attractiepark Duinrell. En we hebben leuk nieuws: Libelle mag namelijk 2×2 vrijkaarten weggeven voor het Tina Festival.

Op het Tina Festival kun je een unieke ervaring beleven samen met jouw dochter of kleindochter. Je staat oog in oog met bekende YouTubers als Kalvijn, Meisjejamilla en Kaj van der Voort. Geniet van optredens van de leukste artiesten, volg gave workshops en woon de uitreiking van de Tina Awards bij. Zin in een frisse duik? Met je kaartje mag je 1,5 uur lang zwemmen in het Tikibad. Reken maar dat het een onvergetelijke dag wordt vol shop- en dansplezier voor jou en je (klein)dochter.

Zeker zijn van een kaartje? Ga snel naar tinafestival.nl.