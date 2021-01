Er is beloofd dat alle schulden die gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire hebben bij overheidsinstanties zoals de belastingdienst worden kwijtgescholden. Janet Ramesar (35) heeft een deel van de vergoeding ontvangen, maar haar problemen zijn nog lang niet opgelost.

De problemen met de belastingdienst begonnen bij Janet al eind 2010. Ze was toen 25 jaar, moeder van een zoontje en net gescheiden. “De belastingdienst vroeg allerlei stukken op en die leverde ik telkens aan, maar elke keer werd gezegd dat ze niks hadden ontvangen. De jaaropgave van de kinderopvang ontvingen ze wel, maar die was nooit goed. Uit een rapport is gebleken dat die fout bij de kinderopvang lag, maar toch werd de toeslag stopgezet en moest ik minimaal 30.000 euro terugbetalen.”

Janet studeerde op dat moment rechten, maar ineens kon ze niks meer. “Ik was alleen maar aan het werken voor een schuld die niet terecht was. Ik kreeg loonbeslag en mijn toeslagen werden ingehouden.” Door de geldproblemen die ontstonden, kreeg ze ook nog andere schulden met alle gevolgen van dien.

Zoon uit huis geplaatst

Toen Janet in 2017 ook nog eens werd ontslagen, stortte ze in. Doordat ze werkloos thuis zat, ging ze de hele dag nadenken over de problemen waar ze in zat. Dit zorgde voor een zware depressie en een relatiebreuk met haar toenmalige vriend. “Ik viel ruim dertig kilo af, mijn lichaam ging stuk en ik kon niet meer voor mezelf zorgen. Niemand hielp me en niemand nam me serieus. Ik had schuldhulpverlening aangevraagd, maar ook dit werd afgewezen omdat alles mijn eigen schuld zou zijn. De GGD wilde mij ook niet helpen met mijn mentale problemen, omdat ik dit via een maatschappelijk werker moest regelen en daar had ik geen geld voor.”

In 2019 kreeg Janet ook nog eens op de school van haar zoon te horen dat hij per direct bij zijn vader ging wonen. “Er lag een melding bij Veilig Thuis en ik heb hem maandenlang niet mogen zien of spreken. Ik werd toen alleen maar depressiever en er is inmiddels vastgesteld dat ik PTSS heb en een chronische depressie.”