De winter begint officieel érg warm: het wordt maar liefst 10 graden

De winter begint behoorlijk zacht dit jaar. Met temperaturen rond de 10 graden voelt het niet bepaald koud of fris aan.

Aanstaande zondag begint de astronomische winter. Die gaat lekker zacht van start – zelfs ’s nachts blijft het kwik ver boven nul en overdag is het al helemaal goed toeven. Handschoenen en mutsen zijn amper nodig.

Zonnebril op

Vrijdag is de aanloop naar de winter al erg warm met temperaturen rond de 14 graden. Dat is bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Vorig jaar was de gemiddelde temperatuur in De Bilt in december 4,9 graden. De beste dag van het weekend is zaterdag: dan wordt het ook lekker zonnig. En het blijft zacht en warm: ook tijdens de kerstdagen is de temperatuur boven normaal met maxima van 7-8 graden.

Zondag is het de kortste dag van het jaar: het is dan maar 7,5 uur licht buiten. Om 5:19 uur staat de zon loodrecht boven de Steenbokskeerkring. Wat altijd fijn is aan die kortste dag: daarna wordt het langzaam weer wat sneller licht. In de eerste week van januari komt de zon voorzichtig al dag na dag íets eerder op.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock