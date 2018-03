Helga, zeg ons dat het niet zo is... De winter keert tóch terug

Het begin van deze week voelt een beetje als het begin van de lente met al dat vrolijke gekwetter van de vogels. Wie z’n tussenjas al uit de kast had gehaald, mag ‘m weer terughangen: die winterjas is helaas voorlopig nog hard nodig.

De hoge temperaturen van de eerste dagen van deze week zakken namelijk snel in. Dit weekend wordt het weer koud en kan de temperatuur dalen tot -5 graden. De gure oostenwind die daarbij opsteekt, maakt het er allemaal niet beter op.

Oostenwind

Ze zeggen niet voor niets: maart roert zijn staart. Eind deze week draait de wind naar het oosten en daardoor komt de kou van boven Noord-West Rusland onze kant op. Dat lijkt toch sterk op het weerbeeld met de lage temperaturen van begin deze maand.

Deze koude lucht arriveert hier in het weekend en we kunnen dus vanaf het einde van de week weer rekenen op matige vorst. ’s Nachts kan het -5 worden en overdag zal de temperatuur tot net boven het vriespunt oplopen. Voor schaatsen lijkt het niet koud genoeg te worden, maar krabben moeten we wel weer in de ochtend.

Half april

Eind volgende week lijkt de temperatuur weer een beetje op te lopen, maar op basis van weerbeelden van de afgelopen jaren kan zo’n wisselende maart er weleens op wijzen dat het tot half april duurt voor het echt lente is. Helaas…

Oef… leg de snowboots maar klaar! Vorstig weekend! #lentedip pic.twitter.com/EEVqnqGis4 — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) 12 maart 2018

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.