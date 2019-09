Hè bah, wat een voorspelling: "Deze winter wordt de koudste in 100 jaar"

Aankomend weekend kunnen we nog even genieten van het laatste beetje zomer, maar daarna moeten we ons toch echt voorzichtig klaar gaan maken voor de herfst en de winter. Wat kunnen we dit jaar verwachten?

Met een nieuw seizoen in aantocht staan er altijd wel een paar deskundigen te trappelen om een voorspelling te doen voor het weer. Zeker voor de komende winter, want er staat ons blijkbaar nogal wat te wachten.

Vroeg begin

De winter van 2019/2020 zou als we een aantal wetenschappers mogen geloven de koudste winter in 100 jaar worden. En die winter begint al vroeg. Midden oktober zou het volgens Russische weerexperts in grote delen van Europa al goed koud kunnen zijn.

Voorspellingen

Ook in Frankrijk hebben ze zo hun manieren op de winter te voorspellen. Zo zou de lengte van de plant de Gele Gentiaan kunnen voorspellen hoeveel sneeuw er dit seizoen gaat vallen. Die plant laat ook nu al zien dat er een koude winter met veel sneeuw op komst is. Of deze methodes inderdaad ook betrouwbaar zijn, is natuurlijk de vraag, maar het kan nooit kwaad om je alvast voor te bereiden met een dikke jas, sjaal en warme wanten.

Wij hebben alvast de leukste op een rijtje gezet:

Bron: Op-wintersport.nl. Beeld: iStock