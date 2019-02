Doei winter? Nou, weerexperts sluiten schaatsen op natuurijs in maart nog niet uit

Viel dat even tegen met de voorspelde sneeuwval afgelopen week. Ook dit weekend komt niet verder dan her en der wat natte sneeuw. Is het nu dan gedaan met de winter?

In februari wel. Maar maart kan ons nog verrassen, schrijft weerexpert Michiel Severin op Weerplaza.

Warme februari

Vanaf maandag gaat het winterweer ons verlaten en wordt het vooral heel nat. Volgens de 15- en 30-daagse verwachting valt er geen sneeuw meer. De temperaturen zullen met 7 tot 10 graden overdag in de buurt van of iets warmer dan het gemiddelde voor de tijd van het jaar zijn. Ook de kans op nachtvorst wordt steeds kleiner.

Maart roert zijn staart

“Nu maar afwachten of de modellen gelijk hebben, en of maart misschien nog een verrassing in petto heeft”, schrijft Michiel. Het gezegde luidt niet voor niets maart roert zijn staart. Hij sluit een winterse bui in die maand dan ook niet uit: “Immers, vorig jaar waren we in de eerste week van maart nog aan het schaatsen op natuurijs.”

