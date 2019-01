De winter komt eraan: meteorologen voorspellen lange koude periode

De winter is al een tijdje begonnen, maar echte kou hebben we nog niet gehad. Daar lijkt verandering in te komen. Meteorologen voorspellen namelijk een langere koude periode.

De mutsen, sjaals en wellicht de schaatsen kunnen van zolder gehaald worden, want het laatste weermodel voorspelt dat het vanaf de laatste week van januari echt koud wordt in Nederland. Vanaf die week kan het ook overdag gaan vriezen.

Lage temperaturen

Het koude weer lijkt ook voor langere tijd aan te houden, want de weermodellen laten zien dat de temperatuur de twee weken na de 21e ook laag blijft. En zelfs in de weken daarna zou het nog koud kunnen blijven. Helemaal zeker is dat natuurlijk niet, maar dit beeld zou wel zo overtuigend zijn dat de experts al heel voorzichtig over schaatsen durven te praten.

Gaat het dan toch gebeuren? Winterliefhebbers opgelet. De nieuwe #30daagse laat eind januari de kou het land binnen komen. Ver weg allemaal maar wel een signaal om in de gaten te houden. https://t.co/CjvGUmqfJ5 #winter pic.twitter.com/6uzVIGZaRS — Weerplaza.nl (@Weerplaza) 8 januari 2019

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.