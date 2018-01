Let the sun shine: deze winter is écht een van de somberste in jaren

We hadden het idee al, maar nu is het ook bevestigd: de winter van 2017/2018 is echt een van de somberste in jaren.

Het weerbeeld van de afgelopen weken is vooral: nat, grijs en bewolkt. De zon zagen we niet veel, maar sneeuw kwam af en toe wel voorbij. Deze winter hadden we het idee dat het allemaal maar donker en grijs was en dat lijkt ook te kloppen. Volgens Weerplaza is het de somberste winter in 28 jaar.

Zonnetje

Het is deze winter tot nu toe al vaak bewolkt geweest. Sinds 1 december was de zon in het midden van het land ongeveer 58 uur te zien. Ter vergelijking: normaal is dat zo’n 89 uur in deze periode. Alleen in 1989/1990 was dit met 57 uur minder dan dit jaar, maar dat scheelde dus ook niet veel. Laat dat zonnetje dus maar komen…

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.