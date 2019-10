Zó ziet de winter van 2019/2020 eruit volgens weerdeskundigen

Wordt het wit deze winter? Met glijpartijen op de stoep en de provinciale wegen? Kunnen de schaatsen uit het vet?

Meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline denkt van niet: “Voor zowel december, januari als februari zijn de computermodellen unaniem: de kans op zachter weer dan normaal is groot. Meestal waait de wind uit het zuidwesten en daarmee wordt zachte oceaanlucht aangevoerd. Daardoor is de kans op vorst en sneeuw kleiner dan gebruikelijk en zal de temperatuur regelmatig oplopen tot in de dubbele cijfers.”

Advertentie

Warmer dan normaal

De winter zal volgens de seizoensmodellen zo’n 1,5 graad warmer zijn dan het gemiddelde van 3,4 normaal gesproken. Overdag is het tijdens een normale winter gemiddeld 6 graden en ’s nachts ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt. Deze winter is dat anders: dan ligt de temperatuur in veel nachten ruim boven 0 en is het overdag vaak zacht tot zeer zacht. Dat wordt nogmaals uitgelegd in deze video.