Deze winterharde planten geven nu nog kleur aan je tuin of balkon

Niet iedereen is gezegend met een grote boom in de tuin die prachtig verkleurt in de herfst. In het najaar ziet je tuin of balkon er nogal snel grauw uit. Door kleurrijke, winterharde planten neer te zetten, fleur je de tuin of het balkon op.

Deze bloemen en planten overleven de herfst en winter met gemak:

Bergthee

Wil je een wintergroene plant in de tuin? De bergthee, ook wel de gaultheria genoemd, is een groen struikje dat niet hoger wordt dan 60 centimeter. In de herfst krijgt de plant rode besjes waardoor je de plant vaak ziet in herfst- en winterboeketten.