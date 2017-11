Dít is de nieuwste winterse Tony's Chocolonely smaak

Een nieuw seizoen vraagt om veel nieuwe dingen, maar vooral om een nieuwe smaak Tony’s Chocolonely chocolade die helemaal bij het seizoen past.

Dat vonden ze bij Tony’s Chocolonely ook en daarom introduceerde het merk vandaag de nieuwste smaak die nú bij Albert Heijn te koop is. En dat is niets minder dan romige melkchocolade met geroosterde pompoenpitjes en cranberry. Deze ‘estafettereep’ ligt de komende 6 maanden in de winkel en wordt dan weer vervangen door zijn opvolger. Kan vanavond mooi mee in je boodschappenmandje.

Beeld: ANP.