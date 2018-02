1. Voorbereid de weg op

Een goede voorbereiding is het halve werk. Ga bijvoorbeeld niet blindelings af op je navigatiesysteem. Je zal niet de eerste zijn die compleet in de verkeerde Franse provincie beland. Zorg dat je de route grofweg uit je hoofd weet en neem routekaarten mee.

2. Neem goede versnaperingen mee

Voor alle hapjes en drankjes onderweg geldt: ga voor knoeivrij! Je wilt de crackers de volgende vakantie niet weer tegenkomen. Kies ook voor licht verteerbaar. Te zwaar eten maakt je slaperig (vooral niet handig voor de bestuurder).

3. Spelletjes mee

Je kunt onderweg natuurlijk de standaard ‘ik zie, ik zie’, of ‘wie is het’-spelletjes spelen met je gezin, maar dat begint na een tijdje wel te vervelen. Zoek op internet naar wat leuke spelletjes en apps die je gratis kunt downloaden en waar je geen wifi voor nodig hebt.

4. Pauzeren en slapen

Waarom zou je zo snel mogelijk naar de plaats van bestemming scheuren? Strek regelmatig even de benen, maak een wandeling en overnacht in een leuk hotel op de route. Het is tenslotte vakantie!

5. Voorkom autopech

Niets is zo stressvol als op de snelweg stilstaan met autopech. Zorg ervoor dat je auto goed is nagekeken voordat je op reis gaat. Controleer zelf (of je handige man) de lampen, het oliepeil en de koelvloeistof voor vertrek.

Bron: AD Beeld: iStock.