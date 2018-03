Wintersporters weten niet wat ze zien: oranje sneeuw gespot

Stel je voor: je arriveert met je familie bij jullie vaste wintersportgebied en waar je hagelwitte sneeuw verwacht, zie je een marslandschap. Ja, een márslandschap!

Hoewel 1 april er weer aankomt; dit is dus geen grap. Uit grote delen van Oost-Europa komen meldingen over wintersportgebieden die door oranje sneeuw zijn getransformeerd tot bizarre, surrealistische landschappen. We hebben het over Rusland, Bulgarije, Oekraïne en Roemenië.

Een beetje Sahara door de sneeuw

Meteorologen verklaren het fenomeen als volgt: Sahara-zand is door woestijnstormen in deze gebieden terecht gekomen en vermengd met regen en sneeuw. De regen heeft ervoor gezorgd dat het zand bleef plakken aan de sneeuw. Een behoorlijk uniek verschijnsel: zo eens in de vijf jaar worden wintersporters verrast met een oranje-achtig landschap.