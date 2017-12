Dit is hét winteruitje dat je dit jaar niet mag missen

We zitten midden in december en dat betekent kou, sneeuw, regen en donkere dagen. Grote kans dat je dan het liefst in een dikke trui voor de open haard zit met een warme kop thee in je handen.

Maar dat het winter is, hoeft niet te betekenen dat je binnen moet blijven. Er zijn namelijk genoeg leuke uitstapjes te verzinnen en één daarvan mag je eigenlijk echt niet missen.

De Amsterdamse Winterparade

De RAI in Amsterdam wordt namelijk eind december omgetoverd in een mega grote wintermarkt. Twaalf dagen lang zal de beurs vanbinnen en vanbuiten, dé plek zijn om het absolute kerstgevoel te ervaren.

Vervelen is praktisch onmogelijk: zo komt er een schaatsbaan van 700 vierkante meter, een disco met dj’s en muzikanten, een groot winterplein waar je marshmallows kunt roosteren, een reuzenrad van 50 meter hoog met een prachtig uitzicht over Amsterdam, en nog veel en veel meer.

De Amsterdamse Winterparade vindt plaats van 21 december 2017 tot en met 1 januari 2018, tickets zijn te koop vanaf 7,50.

Geen kerst-fan? Geen probleem. Naast de Amsterdamse Winterparade zijn er nog veel meer leuke activiteiten te doen in de winter. Je kunt bijvoorbeeld met het hele gezin gezellig gaan schaatsen. Als we geluk hebben kan dit op ‘echt’ ijs, maar je kunt natuurlijk ook altijd naar een schaatsbaan bij jou in de buurt. Maak een fijne boswandeling voor een frisse neus en trakteer jezelf daarna op iets lekkers. Als het dan ook nog eens zo gesneeuwd heeft zoals afgelopen weekend is het helemaal een leuk winteruitje.

Of blijf binnen

Wie liever binnen is kan ‘lekker warm’ gaan shoppen met vriendinnen of een avondje naar de bioscoop, waar Nederlandse films Gek van geluk en Huisvrouwen bestaan niet draaien.

En vergeet niet…

Tot slot mag het bekendste winter uitstapje natuurlijk niet ontbreken in deze lijst: naar de Winterefteling met het hele gezin. Het park is dan extra leuk versierd en helemaal in het winter thema.

Je hebt dus genoeg leuks te doen deze winter!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Amsterdamse Winterparade Beeld: iStock