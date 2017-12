Winterweer in Nederland: dit zijn de leukste sneeuwfoto's tot nu toe

Het is behoorlijk koud én wit dit weekend en dat forse winterweer houdt aan. Morgen kan er lokaal maar liefst 10 centimeter sneeuw vallen.

Zeker in het midden en het noorden van het land blijft de sneeuw het langst liggen omdat daar de temperatuur lang rond het vriespunt blijft.

Kijk uit

De sneeuwval zorgt al voor gladheid. Zeker rond Arnhem en Apeldoorn zijn de wegen spekglad. Op de Veluwe zijn ook een aantal wegen volledig afgesloten door de sneeuwval. De Verkeersinformatiedienst waarschuwt alle automobilisten. Een woordvoerder licht toe: “We zagen meteen dat er meer ongelukken waren dan normaal”. En het zorgt voor chaos op de weg: “En er stonden files op plekken waar normaal geen files staan.”

Maar het is ook leuk natuurlijk, de sneeuwval. Want het is dé kans om lekker sneeuwpoppen te maken. En dat doen we met zijn allen graag, zo blijkt uit onderstaande foto’s:

Good morning! #goedemorgen #sneeuwpop #herfirstsnowman #december #juletid #snow Een bericht gedeeld door Johan Borger (@johanborger) op 9 Dec 2017 om 12:26 PST

Sneeuw!!!❄☃❄☃❄☃#sneeuwpop #winter Een bericht gedeeld door jannekebruintjes (@janneke201) op 9 Dec 2017 om 2:31 PST

Zullen wij een sneeuwpop maken..🎶 #sneeuwpret #sneeuwpop Een bericht gedeeld door de Kinderkinesioloog (@judithgielis) op 9 Dec 2017 om 2:05 PST

⏰good morning: First things first⛄️ #snowman #sneeuwpop #sneeuw #earlymorning #earlybird #goedemorgen Een bericht gedeeld door Michiel Hellegers (@sportlifecrisis_blog) op 8 Dec 2017 om 11:56 PST

Trots op onze Snowie!☃️ #sneeuwpop #centerparcs #vriendjes Een bericht gedeeld door Elise (@elise6662) op 9 Dec 2017 om 2:32 PST

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock