Winterweer blijft: maandag kans op natte sneeuw

Dit weekend was het al bijzonder koud in ons land en zeker de gevoelstemperatuur is niet om over naar huis te schrijven. Maar we zijn nog niet van het winterweer af.

Want het blijft koud. Erg koud zelfs, voor de tijd van het jaar.

Bibberen

Zo is er maandag kans op natte sneeuw. Zachter lenteweer zit er voorlopig nog niet in dus. Maandag ligt de temperatuur rond de 3 tot 6 graden. Maar omdat de wind nog zo koud is, is er kans op sneeuw. We breken overigens de afgelopen dagen nogal wat records. Zo is het op 17 maart nog nooit zo koud geweest sinds de metingen begonnen in de Bilt. Er werd namelijk een maximum gemeten van 0 graden.

Binnen blijven

Of we dan weer kunnen schaatsen op natuurijs? Nee. Die kans is vrij klein. Het gaat namelijk de komende dagen alleen ’s nachts vriezen. Geen schaatsen dus… Maar ook geen lentewandelingen. Het is een beetje vreemd weer de komende tijd, want het is veel kouder dan dat het normaal gesproken is, half maart. Vanaf woensdag is het officieel lente: dan wordt het rond de 7 graden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock