Winterweer op komst: na storm nu sneeuw verwacht

Storm Ciara heeft ons land nog maar net verlaten of er is alweer een volgende onheilspellende weersverwachting naar buiten gebracht. Al zullen sommigen er zeker ook blij van worden. Want na windstoten en regen is er nu dan sneeuw verwacht.

Weeronline vertelt ons namelijk dat ons het even wit kan worden in sommige delen van ons land.

Sneeuwval

Sneeuwpoppen bouwen en sneeuwgevechten houden zal er niet zo snel inzitten, want de sneeuwpret is maar van korte duur. Veel sneeuw zal er naar verwachting ook niet vallen, maar wel genoeg om even te kunnen genieten van een winters tafereel. “Het lijkt erop dat donderdag meer sneeuwvlokken gaan vallen dan de hele winter bij elkaar”, grapt meteoroloog Jaco van Wezel aan RTV Utrecht.

Tijdelijk wit

“Vanuit het zuidwesten komt er een neerslaggebied het land in en naast regen is er ook kans op natte sneeuw. Vooral in het midden, oosten en noordoosten wordt het mogelijk tijdelijk wit”, vervolgt hij.

Storm

De sneeuwval wordt gevolgd door een mogelijke tweede storm, zo meldt Weeronline. Wederom betreft het een storm met een naam. Ditmaal heeft het weergeweld de naam ‘Dennis’ gekregen. Wat we kunnen verwachten? In de nacht van zaterdag op zondag kan het flink gaan waaien, met windstoten tot 100 kilometer per uur.

Voorspelling

Storm Dennis ontstaat vrijdag naar verwachting voor de kust van Canada en trekt dan richting Europa. Of de storm Nederland daadwerkelijk gaat bereiken, is echter nog niet duidelijk. Er wordt gesproken over een kans van 20 tot 30%, aangezien 2 grote stormen in 1 week niet erg gangbaar zijn.

Donderdag kans op een wit laagje! https://t.co/Rd6aOVq1g4 — Weeronline (@weeronline) February 11, 2020

Bron: RTV Utrecht. Beeld: iStock