De weg op met winterweer? Pas goed op voor deze verkeersboetes

De komende dagen wordt het weer behoorlijk koud. ’s Nachts kan het zelfs -6 graden Celsius worden. Dat wordt dus krabben! Maar let goed op, want voor je het weet valt er een dure verkeersboete op de mat.

Met het koude winterweer zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden voordat je de weg op gaat, wil je voorkomen dat je een flinke bekeuring krijgt.

Geen goed zicht

Het is niet toegestaan om te gaan rijden terwijl je voorruit nog is bevroren of beslagen. Je hebt dan geen goed zicht en dat kan heel gevaarlijk zijn. Zorg er dus voor dat je hele voorruit en allebei de zijruiten ijsvrij zijn. Het is niet voldoende om een klein beetje ijs weg te krabben om voor jezelf zicht te creëren. Bij slecht zicht heb je kans op een boete van maar liefst 230 euro. Wanneer je spiegels bevroren zijn kun je daar bovenop nog eens 140 euro moeten betalen.

Er zijn geen harde regels voor wanneer een bestuurder onvoldoende zicht heeft, dat beslissen de agenten op dat moment zelf. De achterruit en achterste zijruiten hoeven niet per se helemaal ijsvrij te zijn, aangezien er ook auto’s zijn die geen achterruit hebben.

Kenteken

Als het heeft gesneeuwd, moet je er goed opletten dat je kentekenplaat niet bedekt is onder een laagje sneeuw. Controleer dit thuis voordat je vertrekt dus goed, want dit kan je anders al gauw 45 euro kosten. Als het kenteken helemaal niet zichtbaar is of zelfs ontbreekt, wordt de boete verhoogt naar 140 euro.

Lampen aan of uit

Overdag bij slecht zich mag je het dimlicht gebruiken, in het donker is het zelfs verplicht. Bij mist, sneeuwval en regen, die het zicht ernstig belemmert (zicht tot 200 meter), mogen bestuurders van een motorvoertuig volgens de ANWB mistlicht aan de voorzijde voeren. In dat geval hoeven ze geen dimlicht te voeren. Als het zicht beperkt wordt tot een afstand van minder dan 50 meter, mag het mistachterlicht worden gevoerd.

Wanneer mistlampen onnodig gebruikt worden, kunnen ze andere verkeersdeelnemers irriteren. Wanneer je onterecht je mistlicht aan hebt staan, krijg je een boete van 95 euro. Het onnodig uitvoeren van je mistachterlicht kost je maar liefst 140 euro.

Pech

Hartstikke vervelend als je met heel koud weer autopech hebt, maar het kan iedereen helaas overkomen. Ga in dit geval langs de weg staan en plaats een gevarendriehoek. Je plaatst deze driehoek op dertig meter afstand van je auto. Zorg ervoor dat ‘ie goed zichtbaar is voor de andere verkeersdeelnemers. Als je dit niet doet, kun je boete verwachten van 140 euro. Wanneer je zonder noodzaak in de berm stilstaat, kun je ook een boete van 140 euro krijgen. Sta je op de vluchtstrook of op een vluchthaven zonder dat er sprake is van een noodgeval, dan komt daar nog eens 100 euro bovenop.

Over de grens

Een dagje naar Duitsland is natuurlijk hartstikke leuk, helemaal in de winter. Maar check wel even je autobanden. In Duitsland (en diverse andere landen waar de winters heftig zijn) zijn winterbanden namelijk verplicht bij winterweer, oftewel: ijzel, gladheid, sneeuwmodder of sneeuw. Als je dit vergeet, riskeer je een boete van 40 euro. Als je ergens vast komt te zitten of wanneer je een helling niet meer op komt, moet je nog eens 80 euro betalen.

