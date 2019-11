Bewezen: mannen en vrouwen zijn even goed in wiskunde

Veel vrouwen verzuchten geregeld dat ze niks van wiskunde snappen, om over ruimtelijk inzicht maar te zwijgen. Veel mannen vinden dit juist een peuleschil, en dat is vreemd. Want recent onderzoek toont aan dat er helemaal geen verschil tussen de twee seksen is als het op rekenen aankomt.

Onderzoekers van de Carnegie Mellon Universiteit tonen dit aan met een studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science of Learning.

Hersenonderzoek

De wetenschappers onderzochten het brein van 104 kinderen tussen 3 en 10 jaar oud. Ze moesten allerlei testen oplossen en wiskundesommen doen. “We hebben gekeken welke delen van het brein actief worden als de kinderen bezig zijn met wiskunde, en of dit bijvoorbeeld andere delen zijn dan wanneer ze het alfabet lezen”, vertelt onderzoeker Jessica Cantlon.

Vooroordeel

De onderzoekers zagen dat het brein van de deelnemende jongens en meisjes op precies dezelfde manier reageerde op de toetsen. Ze schrijven in de onderzoeksresultaten dan ook dat het niets meer dan een vooroordeel en clichébeeld is dat jongens beter in wiskunde zouden zijn dan meisjes.

Bewustwording

Professor Bert de Smet verklaart: “Het is mogelijk dat bepaalde stereotypen zoals ‘meisjes hebben minder interesse in wiskunde’ hierin een rol spelen. Onbewust kunnen deze veronderstellingen leiden tot lagere verwachtingen ten aanzien van meisjes. We moeten bewuster omgaan met deze stereotypen, zowel in het onderwijs als in de opvoeding. Aangezien jongens en meisjes er evenveel aanleg voor hebben, moet de interesse in wiskunde bij hen in gelijke mate aangewakkerd worden.”

Bron: HLN. Beeld: iStock