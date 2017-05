Op onze wasmachines staan steevast drie flessen wasmiddel: voor witte, bonte en zwarte was. Maar moeten we ons daar ook echt aanhouden? Of kan het geen kwaad om dat zwarte bloesje bij de witte was te gooien?

Volgens Sandra de Jong van de Consumentenbond is dit geen goed idee: “In wit wasmiddel zit bleek om witte kledingstukken langer wit te houden. Deze bleekmiddelen kunnen de zwarte en bonte was aantasten.” De Jong vertelt daarbij dat er vooral veel bleek zit in poedervarianten. Bij hardnekkige vlekken in witte kleding, zoals gras of wijn, werkt een poeder daarom het beste.

Trommel

Het verkeerde wasmiddel gebruiken is niet het enige waar het bij sommigen mis gaat. De was doen lijkt een fluitje van een cent, maar De Jong merkt dat er veel dezelfde fouten worden gemaakt. Zo is de trommel vaak niet vol genoeg. Een volle trommel is niet alleen zuiniger voor je wasmachine, maar zorgt er ook voor dat de was schoner wordt.

Vetluis

Daarnaast gebruiken veel mensen te veel wasmiddel. Je zou denken dat hierdoor je was schoner wordt, maar het tegendeel is waar. Bovendien is het niet goed voor de levensduur van de machine en kan hierdoor vetluis ontstaan. Deze bacterie kan grijze vlekken achterlaten en zorgt ervoor dat je was niet meer fris ruikt. “Vetluis kan ook ontstaan als er te weinig wasmiddel gebruikt of als er altijd op lage temperaturen wordt gewassen”, aldus De Jong. Was daarom eens in de zoveel tijd op 60 graden en laat na iedere wasbeurt het doseerbakje en de trommel open staan zodat deze kunnen drogen. De video hierboven geeft ook een paar handige tips om vetluis tegen te gaan.

Drie flessen

De laatste tips van De Jong: was je kleren altijd binnenste buiten en stop beugelbh’s en andere scherpe voorwerpen aan kleding in een waszakje. Gooi vervolgens je zwarte bh dan niet bij de witte was, maar bij de donkere. Die drie flessen op onze wasmachines hebben we dus echt allemaal nodig.

Beeld: iStock