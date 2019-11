Een witte Kerst? Zó zien de feestdagen eruit volgens weerdeskundigen

Naarmate het nieuwe jaar nadert rijst elk jaar weer de vraag: zullen we een witte Kerst krijgen? De weerdeskundigen van Weeronline doen uitspraak.

“In de feestmaand december wordt ons veel zacht en nat weer voorgeschoteld. Het hoofdgerecht bestaat waarschijnlijk uit zuidwestenwinden die milde oceaanlucht en regenzones aanvoeren”, grapt meteoroloog Jaco van Wezel. “Dit betekent dat het minder vaak vriest en sneeuwt dan gemiddeld, maar ook in zachte wintermaanden komt het op sommige dagen wel tot vorst en sneeuw. De kans op een witte Kerst is dus nog niet verkeken.”

Gemiddelde tijdens december

Tijdens de decembermaand moeten we rekenen op gemiddeld zo’n 5 graden; overdag zo’n 5 tot 7 graden, ’s nachts zo’n 1 tot 2 graden. Normaal gesproken is dat gemiddelde 3,7 graden. En hoe graag we ook zouden willen dat december een maand met sneeuw is (althans, de meesten van ons), is december over het algemeen een natte maand. Boeh! Gemiddeld valt er zo’n 79 mm, dit jaar wordt er nog meer neerslag verwacht dan normaal.

Witte feestdagen?

Maar dan nu de hamvraag: hoe groot is de kans op een wit kerstfeest? “Die is standaard heel klein in Nederland”, aldus Van Wezel. “5 procent in het westen en 10 procent in het oosten.” Maar als we positief blijven, dan is het dus niet onmogelijk. “Wanneer de wind precies op het juiste moment kortstondig uit het koude oosten waait zitten we zo in de vorst. Wanneer er dan ook nog neerslag in aantocht is, stijgt de kans op sneeuw.”

Positief blijven

Want neem nu vorig jaar: de winter van 2018/2019 was de op 6 na zachtste decembermaand sinds 1901, met een gemiddelde van 6,1 graden (tegen die 3,7 van andere jaren). En toen stond toch wel degelijk een groot deel van Nederland rond 16 december op het ijs of genoot van de sneeuwpret. “Een zachte decembermaand betekent niet dat we helemaal geen winterweer gaan zien.”

De andere wintermaanden

En als de weerdeskundigen toch een voorzichtige voorspelling mogen doen voor januari en februari, dan lijkt ook dan het winterweer zachter dan normaal. “Wisselvalligheid met geregeld regen krijgen we daarbij cadeau”, aldus van Wezel.

