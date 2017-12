Klaar voor een witte kerst? Dit weekend blijft de sneeuw al liggen

We dromen er allemaal van – want het gebeurt eigenlijk zelden. Maar dit jaar hebben toch een aardige kans op een witte kerst.

Want het gaat dit weekend al behoorlijk sneeuwen. In het hele land trekken er vanaf vrijdag sneeuwbuien over en volgens meteorologen is er een grote kans dat de sneeuw vanaf zondag blijft liggen.

Niet zo vaak

Dat is best bijzonder voor de tijd van het jaar. Want ook na zondag is er kans op sneeuw en blijft het gewoon ontzettend koud. De temperaturen zijn dan overdag rond de 4 à 5 graden en ’s nachts rond het vriespunt. Dus als het even meezit, dan blijft het nog een dagje of 19 hier en daar liggen. En dan… Is het Kerstmis.

Regels

Het is sinds de metingen in 1903 nog maar 8 keer voorgekomen dat er echt volgens alle regels sprake was van een witte kerst. Dat is het officieel als er in de Bilt (bij het landelijke weerstation) zowel op eerste als op tweede kerstdag een witte deken ligt. Dit gebeurde in 1906, 1938, 1940, 1950, 1964, 1981, 2009 en 2010. Vaker sneeuwde het wel bijvoorbeeld op kerstavond of op 1 van de 2 kerstdagen, maar dat telt volgens meteorologen niet.

Bron: KNMI. Beeld: iStock