Aha: híer is dat witte klepje op de voorkant van je wasmachine dus voor

Is het je weleens opgevallen dat er een klepje op de voorkant van je wasmachine zit? Misschien denk je dat deze er voor een monteur of iets dergelijks zit, maar niets is minder waar: het klepje heeft namelijk een héél belangrijke functie voor jezelf.

Het houdt je wasmachine schoon en zorgt ervoor dat deze blijft werken, mits je het klepje af en toe opent.

Troep

Het is dan ook de bedoeling dat je dit klepje af en toe opendoet en de wasresten erachter vandaan haalt. Muntjes, pluisjes en andere troep kan namelijk in dit vakje achterblijven. En dat wil je natuurlijk niet.

Regelmatig schoonmaken

Als je het niet vaak genoeg schoonmaakt, is de kans ook nog eens groot dat je wasmachine ermee kapt. Veel mensen denken dan hun machine gewoon z’n beste tijd heeft gehad, terwijl deze nog jaren mee had kunnen gaan. Zorg er daarom voor dat je het vakje regelmatig schoonmaakt, minstens één keer in het half jaar.

Je wasmachine schoonmaken? Zo doet je dat!

