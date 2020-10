Liever dan dit wordt het niet: Beekse Bergen verwelkomt witte neushoorn

Vrolijk nieuws uit Hilvarenbeek: in Safaripark Beekse Bergen is woensdag een witte neushoorn geboren. Het park deelt vrijdag de eerste bewegende beelden van het jong.

En we verzekeren je: daarmee begint je weekend gegarandeerd met een dikke glimlach.

Apetrots is het safaripark op het heuglijke nieuws. Niet zo gek ook, want het is alweer een paar jaar geleden dat het park een jong mocht verwelkomen. “Er is een witte neushoorn geboren”, valt er vrijdag op alle kanalen van Beekse Bergen te lezen. Moeder Sofie is maar liefst zestien maanden drachtig geweest. Woensdag beviel ze van een gezond mannetje, haar eerste jong.

Beschuit met muisjes