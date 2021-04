Ieder jaar hopen we op een witte Kerst, maar over een witte Pasen hebben we het niet vaak. Toch ligt er op Tweede Paasdag op vele plekken in het land een klein sneeuwdek. Hoe bijzonder is sneeuw in april?

Terwijl we maandagmiddag massaal aan de paasbrunch zaten, dwarrelden de sneeuwvlokjes naar beneden. Ook al was de ‘sneeuwstorm’ van korte duur, veel mensen plaatsten op Twitter een paar winterse kiekjes. Een Witte Pasen is ook best bijzonder, toch?

Day 216 in 🇳🇱:

Theses two photos were taken 5 minutes apart from each other#sneeuw pic.twitter.com/nzmdxhyS6X — Volya ☁️ (@VolyaSSB) April 5, 2021

Sneeuw

Bij april denk je vaak aan de lente, maar het spreekwoord luidt niet voor niets: ‘april doet wat-ie wil’. In april kunnen namelijk meerdere seizoenen in één week voorbijkomen. De week kan beginnen met een paar zonnige dagen, terwijl het in het weekend sneeuwt. Heel bijzonder is sneeuw in april dus niet. Gemiddeld eens in de drie jaar valt er in april wel een aantal vlokken. Op 11 april 1978 viel in het Zeeuwse Renesse maar liefst 20 centimeter sneeuw.

Windrichting

Het kan dus flink sneeuwen in april en dat heeft vooral te maken met de windrichting. In de gebieden rond de Noordpool is het namelijk zo vroeg in het jaar nog steeds ijskoud. Bij een noordenwind kan die kou naar Nederland worden geblazen en dat levert dan flinke sneeuwbuien op.

We associëren april tegenwoordig met de lente omdat we de afgelopen jaren wel veel zonnige en warme dagen in april hebben gehad. In april 2007 was het halverwege de maand bijna 30 graden. Ook de afgelopen jaren was het een zonnig.

Officieel geen witte Pasen

Toch mogen we het officieel geen ‘witte Pasen’ noemen. Daarvoor zou er op beide feestdagen een sneeuwdek moeten liggen, zegt weerbureau Weerplaza tegen NU.nl. Maar het zijn wel opvallende weersomstandigheden, aangezien het slechts vijf dagen geleden meer dan 26 graden Celsius was.

Winterse buien

Vooralsnog blijft de sneeuw niet echt liggen. Dat kan veranderen als de temperatuur daalt en richting het vriespunt kruipt. Hoe ziet het weer er komende dagen uit? Maandag blijft het de hele dag koud, met winterse buien. Ook dinsdag en woensdagochtend zou het op sommige plaatsen wit kunnen worden door de sneeuw.

Bron: Weeronline. Beeld: Getty Images