Laatste warme dag: woensdag begint de winter

Wie het nog lekker vindt om veel buiten te zijn: geniet er maar van zolang het kan. Want de winter gaat woensdag echt beginnen.

Vandaag komen de temperaturen nog uit tussen de 18 en 20 graden. Lokaal kan het zelfs 22 graden worden. Dat is uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar.

Regentijd

Normaal gesproken wordt het half oktober zo rond de 15 graden. Maar vanaf woensdag stroomt er koelere lucht ons land in en wordt het fris. Het koelt af naar zo’n 9 graden ’s nachts en 15 graden overdag. De kans dat we na vandaag nog rond de 20 graden uit gaan komen dit jaar, is volgens meteorologen heel klein. “In oktober gebeurt dat zeker niet meer. In november waarschijnlijk ook niet, maar dat is nu nog niet te zeggen.”

De herfst telt tot nu toe 10 officiële warme dagen, waarvan 9 in september. Het warmst werd het op 22 september in Maastricht: 28,4 graden. De koudste herfstdag was tot nu toe op 6 oktober: de maximumtemperatuur kwam niet hoger uit dan 9,6 graden en dat was alweer lang geleden dat dat gebeurde in de Bilt.

De herfst is tot nu toe natter dan normaal. Met landelijk gemiddeld 164 millimeter regen tegen 121 normaal hebben we vaker wel dan niet een paraplu nodig. We hebben ook iets minder kunnen genieten van de zon. Die scheen deze herfst tot nu toe maar liefst 6 uur minder dan normaal.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock