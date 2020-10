Weg met die winterjas: woensdag temperaturen rond de 20 graden

Wanneer je ’s ochtends de deur uitgaat, doet de temperatuur je aan alles behalve nazomer denken, maar toch komt er weer warmer weer aan deze week.

Hangen jouw winterjas en sjaal alweer aan de kapstok? Die kun je de komende dagen weer even laten hangen, want woensdag loopt de temperatuur in delen van het land weer op naar (boven) de 20 graden. In Zeeland, Brabant en Limburg kan het woensdag zelfs 23 graden worden.

Hoge temperaturen en regen

Doordat de wind uit het zuiden van Europa komt, komt er warme lucht onze kant op en gaan de temperaturen omhoog. Dat is toch een fijner bericht dan de eerste vorst aan de grond van maandag. Toch wordt het helaas geen dag voor lange wandelingen in het bos, want er wordt ook regen verwacht voor woensdag.