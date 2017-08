Pak je strandtas maar vast in: woensdag wordt het héérlijk weer

In grote delen van het land mogen we momenteel niet klagen: het is eigenlijk best wel lekker weer. Ga jij dit weekend daarom ook nog aan de barbecue? In bovenstaande video zie je een geweldige truc die voorkomt dat je visje aan het rooster blijft plakken.

Het kan na dit weekend wel flink gaan regenen en temperaturen zullen daarom door het hele land niet hoger liggen dan een graad of 23. Vanaf woensdag wordt dat anders, dan kan het op sommige plekken in Nederland zelfs 28 graden worden. Heerlijk!

Geen zonovergoten dag

Een kleine ‘maar’ is er wel: waarschijnlijk wordt het woensdag geen stralend zonnige dag, maar blijft de lucht een beetje melkachtig van kleur door de hoeveelheid sluierbewolking. Desondanks verwachten meteorologen dat er genoeg zon doorkomt om een heerlijke dag aan het strand of het zwembad te spenderen.

Na woensdag gaat het waarschijnlijk weer regenen, maar met het weer weet je het maar nooit toch?

Bron: De Telegraaf. Beeld: iStock.