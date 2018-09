Voor wie nog zin heeft: woensdag wordt het weer zomers

Je denkt misschien dat je sjaals en dikke jassen al aan de kapstok mogen hangen, maar eigenlijk zijn ze nog niet nodig. Volgende week zeker niet.

Het wordt namelijk gewoon nog, ja echt, zomers weer. Woensdag is de topper van de week: dan kan het gewoon 25 graden worden. In Limburg kan het zelfs 27 graden worden. En dat is in september… Prima strandweer.

Zeker het zuiden van het land heeft geluk, want daar waait wat warmere lucht dan in het noorden van het land. Dat kan zo een paar graden schelen. Ook maandag en dinsdag wordt het lekker, met een graad of twintig. Het is dan wel bewolkt. Maar woensdag is het zonnig en weer goed warm, dus.

Begint de herfst dan daarna écht? Een beetje. Het koelt vanaf donderdag wel wat af, naar 19 tot 21 graden. Vrijdag is het 17 tot 22 graden, gezien van noordwest naar zuidoost. Iets koeler dus, maar absoluut geen slecht weer. Nou, op een mooie week dan maar. Voor je het weet is het guur en aan het vriezen.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock