Dit wordt dé woontrend van 2020 volgens meubelgiganten

Het begin van een nieuwjaar is voor veel mensen hét moment om eens wat anders te doen. Misschien ga je wel voor een nieuw kapsel, nieuwe gewoontes of voor een nieuw interieur. Als dat laatste het geval is, dan hebben wij alvast een goede tip voor je: dé woontrend van 2020.

Volgens onder meer interieurbloggers, meubelzaken en andere woongiganten is 1 ding duidelijk: bamboe is het in 2020 helemaal. Het jaar draait wat betreft interieur om natuurlijke materialen en daar is bamboe de grote favoriet van.

Duurzaam

Een thema dat erg speelt in de hedendaagse maatschappij is duurzaamheid. Daar sluit bamboe goed bij aan, want dit materiaal is goed voor het milieu. Door voor bamboe te gaan, maak je dus een bewuste keuze en meubelzaken doen dit ook. IKEA komt bijvoorbeeld met meubels van bamboe dat anders weggegooid zou worden.