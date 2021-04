Deze 3 bijzondere woontrends ga je in de rest van 2021 nog vaak zien

Etsy, een online marktplaats voor handgemaakte producten, heeft hun jaarlijkse Home Decor Trend Guide gepubliceerd. In de gids staan meerdere verrassende woontrends die we in 2021 nog vaak gaan zien.

Retro lampen

De mushroom lampen uit de jaren zestig en zeventig zijn terug van weggeweest. Een exemplaar op je nachtkastje of in de woonkamer is helemaal hip. Neem eens een kijkje op zolder of je nog zo’n lamp hebt staan en blaas de laag stof eraf, want deze retro eyecatchers zijn anno 2021 onmisbaar in het interieur.