Dit zijn dé woontrends voor dit najaar

De temperatuur gaat nu toch écht dalen en we verhuizen massaal van buiten naar binnen. De lagere temperaturen nodigen uit tot knusse avondjes op de bank of lekker lang tafelen. Kortom: tijd om het huis weer gezellig te maken.

Woonaccessoires zijn ideaal om die gezellige warme sfeer – voor een fijne prijs – te creëren. Hou het simpel of go all the way. Dit zijn dé tips en trends voor het najaar.

Warme kleuren

Als het buiten kouder wordt willen we een interieur dat meer warmte uitstraalt. Dat bereik je door donkere, aardse kleuren te gebruiken. Denk aan bruine kussens, beige plaids, zwarte kaarsenhouders en gouden schalen vol herfstfruit. Dit warme kleurenpalet zorgt voor een knusse en luxueuze uitstraling. Als je wit of lichtgrijs gebruikt als basiskleur, wordt het geheel niet te zwaar. De mooiste winkels voor jouw woonaccesoires vind je via Startpagina.nl.

Natuurlijke materialen

Qua materialen zien we dit najaar twee verschillende trends die goed te combineren zijn. Luxe materialen als velours, mohair en fluweel passen perfect bij de warme trendkleuren. Maar ook met natuurlijke materialen als jute, leer, brons en marmer zit je deze herfst helemaal goed. Met houten accenten en een strategisch geplaatste pompoen haal je het mooie van herfst in huis, terwijl je de gure najaarsstormen lekker buiten houdt.

Het zijn de details die het ‘m doen

Duur hoeft het allemaal niet te zijn. Een paar woonaccessoires veranderen is een simpele maar doeltreffende manier om te spelen met de actuele trends. Voor een paar tientjes sla je vaak al een flinke slag. Denk aan een frisse hoes om de kussens op de bank. Of een plaid om lekker onder weg te kruipen. En met wat kaarsen en vaasjes in een warme tint maak je het helemaal af. Via Startpagina.nl vind je eindeloze inspiratie!

Hou het klein of denk groot

Zoals je hierboven kunt lezen hoeft het allemaal niet groots en meeslepend. Maar dat kán natuurlijk wel! Voor de echte wauw-factor moet je denken aan een nieuw vloerkleed, een nieuwe bank of nieuwe kleuren op de muur. Dit soort eye-catchers transformeert de kamer of (woon)keuken pas echt. En last but not least: de verlichting. Licht heeft een grote invloed op de sfeer in je huis. Helemaal herfst zijn filament lampen die werken op LED. Deze lampen geven het warme licht van een authentieke gloeilamp, maar zijn ontzettend zuinig. En je kunt ze nog eens dimmen ook. Ja, met het juiste licht creëer je de beste sfeer.

Heb je zin gekregen om aan de slag te gaan? Op Startpagina.nl vind je nog veel meer inspiratie voor een warm herfsthuis.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: iStock