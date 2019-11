Deze 13 woorden kun je beter niet in een sinterklaasgedicht gebruiken

Sint zat te denken, wat hij jou dit jaar zal schenken… Het is bijna weer zover: we ‘moeten’ weer in de pen klimmen voor een sinterklaasgedicht. Niet zo’n rijmtalent?

Wij helpen je een handje, door je te vertellen welke woorden je vooral níet moet gebruiken.

Van auto tot zilver

Rijmen is in principe niet zo moeilijk. Zeker dankzij (online) rijmwoordenboeken. Maar het scheelt je een hoop tijd als je weet bij welke woorden je sowieso vandaan moet blijven in een sinterklaasgedicht. Zo maak je het jezelf zo makkelijk mogelijk. Die woorden rijmen namelijk niet. Wij konden 13 rijmloze woorden opsnorren…

Auto Herfst Nieuws Ordner Slordig Turbo Twaalf Wulps Vijftig Wereld Zesde Zeventig Zilver

Heb jij nog aanvullingen?

Ook geen knutseltalent? Zo maak je heel makkelijk deze leuke surprise:

Bron: Onze Taal, Hoeveel poten heeft een octopus?. Beeld: iStock